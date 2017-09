Die einzige Bad-Company-Tribute Band Deutschlands live in Spandau

NEU: fetziger Rock aus den 70ern mit Musik von "Bad Company" und der Band "Free" - live !

FREE COMPANY, die wohl einzige Bad-Company-Tribute Band Deutschlands, präsentiert ihre Show am Freitag, den 10. November 2017 im JWD, Eiswerderstr. 22 – 13585 Berlin.

FREE COMPANY aus Berlin reproduzieren die mitreißenden Live-Shows, wie sie die ursprüngliche „Bad Company“ Band präsentieren würde, wenn sie auf Deutschland-Tour wären. Mit einer Intensität und Spielfreude, die ungewöhnlich und erfrischend ist, wird das ganze Publikum vom Groove von FREE COMPANY unweigerlich mitgerissen.Der Leadsänger Deedee verfügt über eine charakterstarke Reproduktion von Paul Rodgers Stimme und mit dem Gitarrensound von Uli fällt es jedem leicht, sich an die einst starken Soli von Paul Kossoff (Free) und der treibenden Rhythmus-Gitarre von Mick Ralphs (Bad Company) zu erinnern. Der tragende und straighte Groove der Band wird von Stefan (Bass) und Matthias (Drums) gewährleistet, die die damaligen Rhythmus-Sektionen von Andy Fraser und Simon Kirk (Free) bzw. Boz Burrell und Simon Kirke (Bad Company) wieder lebendig erscheinen lassen.Songs wie "Ready For Love", "Can't Get Enough", "Feel Like Makin' Love", "Shooting Star", "Run With the Pack", "Rock N Roll Fantasy" und natürlich "Bad Company" als auch die Top-Hits von Free wie "All Right Now" oder „Heartbreaker“ sind nur ein Teil der mitreißenden musikalischen Rock-Show der Band FREE COMPANY aus Berlin.