Erntedankfest am Hahneberg

Der Landschaftspflegeverbands Spandau e.V. und die Naturschutzstation Hahneberg laden am Sonntag, den 1. Oktober, von 10 bis ca. 16 Uhr zum Erntedankfest auf das Gelände der Naturschutzstation an der Heerstraße ein.



Geboten werden Hütevorführungen mit Hunden und Schafen, das schären von Schafen oder man kann der Verarbeitung der Wolle vom spinnen bis zum stricken zusehen.

Produkte wie Schafsfelle oder Handarbeitsprodukte wie Strickpullover oder Seife aus Schafsmilch können erworben werden. Dazu stellen sich diverse Naturverbände, Bauern, Imker etc vor.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.



Der Eintritt ist frei.



Thomas Müller