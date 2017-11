Familienzeit mit Geschichten

Berlin: Jugendbibliothek Spandau |

Spandau.

Bücher, Butterkeks und Brause sind beste Voraussetzungen für ein prickelndes Geschichtenvergnügen. Dazu lädt die Jugendbiblitohek auch in diesem Jahr wieder Familien mit Kindern ab sechs Jahren ein. Die Familienzeit beginnt am 11. November mit dem Thema „Unterwasserwelten – von Fischen, Flucht und Freiheit“. Am 25. November dreht sich dann alles um „Hell und Dunkel – von Finsternis, Dämmerung und hellichten Tagen“. Das Geschichtenvergnügen dauert an beiden Termine von 14.30 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist die Jugendbibliothek an der Carl-Schurz-Straße 13. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 14 Uhr. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation mit "LesArt", dem Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur.