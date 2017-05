Gospel im Workshop

Berlin: Seniorenklub Lindenufer |

Spandau. Wer Spaß am Singen haben, kann sich in zwei Workshops ausprobieren. Beim Gospelsingen üben die Teilnehmer verschiedene Gospelsongs ein- und mehrstimmig ein. Lockerungsübungen, Atem- und Gesangsübungen stimmen auf das kraftvolle Singen ein. Der Workshop beginnt am 20. Juli um 16 und endet gegen 19 Uhr. Der zweite Kurs nennt sich „Die heilsame Kraft des Mantra-Singens“. Mantras sind formelhafte Wortfolgen, die stetig wiederholt werden. Sie beruhigen, entspannen und stärken die Konzentrationsfähigkeit. Termin für den Workshop ist der 22. Juli von 13.15 Uhr bis 16.45 Uhr. Beide Workshops finden im Seniorenklub Lindenufer an der Mauerstraße 10a statt. Anmelden kann man sich schon jetzt unter 33 60 76 14 oder 902 79 61 12. Vorkenntnisse sind für die Workshops nicht nötig. Bequeme Kleidung und etwas zum Trinken sollten mitgebracht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt je Workshop 30 Euro. uk