Am Wochenende dem 23/24 September findet wieder das jährliche Hofladenfest im Hofladen Falkensee statt.

Alles dreht sich um Kürbis, Kartoffel und Co.

Es gibt Live Musik von "Ulrike & DieBe" und "Desperados Four".



Lassen Sie sich mit Kartoffelkreationen verwöhnen und kosten Sie Kartoffeln in vielen verschiedenen Variationen.

Außerdem

Herzhaftes vom Grill und Flammkuchen

Spiel und Aktion für Kinder

Kinder schminken oder Trecker fahren und Ponyreiten runden das Programm ab.

Parkplätze sind vorhanden, aber kommt doch mal mit dem Rad :-)



