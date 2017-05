Interkulturell durch die Altstadt

Spandau.

Die Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben (GIZ) lädt am 30. Mai zu einem interkulturellen Stadtrundgang ein. Junge Geflüchtete gestalten den Rundgang durch die Altstadt. Es werden Orte historischer und aktueller Vielfalt vorgestellt. Anlass der Aktion ist der 5. Deutsche Diversity-Tag unter dem Motto „Vielfalt unternehmen: Wir zeigen Flagge!“ auf Initiative des Vereins Charta der Vielfalt. „Mit unserer Aktion möchten wir zeigen, dass wir Vielfalt und ein vorurteilsfreies Umfeld in unserer Institution wertschätzen und fördern“, so GIZ-Geschäftsführerin Britta Marschke. Der einstündige Rundgang beginnt um 16 Uhr am Reformationsplatz 2. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt unter buero@giz.berlin