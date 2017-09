Kiezfest mit Muslimen

Berlin: Islamische Gemeinde Spandau |

Spandau. Die Islamische Gemeinde Spandau feiert am 16. und 17. Sepember zum fünften Mal ihr Kiezfest rund um den Lutherplatz an der Lynarstraße/ Ecke Schönwalder Straße. Auf die Anwohner warten Attraktionen wie Water Walk, Kinderkarussell, Bungee Trampolin, Live-Auftritte von Künstlern, eine Bühnenshow sowie Essen und Trinken. Kinder und Jugendliche sind mit Musikstücken und Theateraufführungen dabei. Eröffnet wird das Fest am 16. September um 14 Uhr. An beiden Tagen kann von 10 bis 12 Uhr gemeinsam gefrühstückt werden, gegen 19 Uhr ist das Fest jeweils zu Ende. uk