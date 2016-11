Spandau.

Zum gemeinsamen Weihnachtsbasteln lädt an allen Adventswochenenden, jeweils sonnabends und sonntags von 11.30 bis 14 Uhr, die Kirchengemeinde St. Nikolai am Reformationsplatz 6 ein. Das Angebot richtet sich an Kinder, Eltern, Großeltern, Tanten und Co. Es ist kostenlos und eine Anmeldung nicht nötig. Infos gibt es unter www.nikolai-spandau.de