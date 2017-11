Kinder stellen aus

Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau.

In der Säulenhalle des Rathauses stellt das russische Kultur- und Bildungszentrum Logos in Spandau die Arbeiten von Kindern aus. Gezeigt werden Bilder in Aquarell, Gouach, Acryl und Collage. Unter Anleitung des Malkurslehrers und Logos-Vorsitzenden Andrej Tchernodarov sind die Kinder der Frage nachgegangen, wie sie ihre Umgebung empfinden. Ihre Gefühle und Wahrnehmungen drücken die kleinen Künstler nun in ihren Bildern aus. Sie sind in der Säulenhalle des Rathauses an der Carl-Schurz-Straße 2/6 zu sehen. Anschließend ziehen die Kunstwerke in das Bildungszentrum Logos an der Pichelsdorfer Straße 79 um.