Konzert bei Kerzenschein

Berlin: Reformationsplatz |

Spandau. In diesem Jahr gibt es wieder die Kerzenscheinkonzerte auf dem Reformationsplatz. Sie werden vom Kulturhaus Spandau organisiert und unterstützt von der Marketinggesellschaft Partner für Spandau und der evangelischen St. Nikolai-Gemeinde. Das nächste Konzert wird bestritten von der Siemens Big Band mit Tanz- und Unterhaltungsmusik am 17. Juli ab 20 Uhr. Abschließend musiziert am 18. September ebenfalls ab 20 Uhr das Berliner Frauenensemble Holz & Blech. Der Eintritt ist frei, vor Ort gibt es ein kulinarisches Angebot. CS