Lautstarkes Fichtelgebirge: 35. Bayern-Tag in der Altstadt

Spandau. Der 35. Bayern-Tag am Sonnabend, 5. August, von 11 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz der Altstadt steht unter dem Motto „Franken in Spandau zu Gast: historisch, modern und lautstark“.

Eine Menge Gesundheitsangebote

Wo sich modernes Berliner Leben mit historischen Zeugnissen kreuzt, da ist auch eine ebenso historisch beschlagene wie angesagte Urlaubsregion wie das Fichtelgebirge ein gern gesehener Gast: Spandaus zweitältestes Stadtfest, der Bayern-Tag auf dem Markt in der Altstadt, steht dabei in diesem Jahr ganz besonders unter dem Schlagwort der einstigen Markgrafen.Während die Touristiker aus dem Fichtelgebirge ins Zentrum ihrer Aktivitäten 2017 die Markgrafenkirchen rücken, wirft schon das fränkische Highlight des Jahres 2018 seine langen Schatten voraus: die Wiedereröffnung des Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth nach vierjähriger aufwendiger Rekonstruktion. „Wenn im Jahr des Reformationsjubiläums unsere zu Zeiten der Markgrafen reformierten Kirchen ganz besonders locken, wird es eben im kommenden Jahr das dann renovierte Opernhaus aus der gleichen Zeit sein – heute Teil des UNESCO-Weltkulturerbes“, erläutert Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge.So wird sowohl dem kurzentschlossenen wie dem langfristig planenden Urlauber aus Berlin so einiges an Historie und modernem Umgang mit ihr geboten und aus erster Hand erläutert. Zu den hochmodernen Leistungsträgern des süddeutschen Fremdenverkehrs gehören zum Beispiel Wellness-Offerten wie die Therme Siebenquell in Weissenstadt, Gesundheitsangebote aus Bad Berneck oder das AlexBad in Bad Alexandersbad.Wieder mit dabei: die Trachtenmode-Spezialisten von „Monte Pelle“, die Destillerie Sack und weitere Unternehmen aus dem Fichtelgebirge.Erneut garantieren die Mehlmeisler Dorfmusikanten musikalische Unterhaltung zum Mitsingen und Mitschunkeln. Erstmals mit dabei ist Axel Szigat & Band, die mit Schlager und Volksmusik für musikalische Abwechslung sorgen.Ein Motorsägenkünstler sorgt ebenfalls für lautstarke Unterhaltung. Folkloristische Tanzeinlagen der Schwarzenbacher Landjugend, Bier und Brezen aus dem Freistaat runden den Tag ebenso ab wie die nachmittäglichen Reiseverlosungen.