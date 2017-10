Liebe im Märchen

Berlin: Stadtbibliothek Spandau |

Spandau. Der Liebe widmen sich die 28. Berliner Märchentage. Auch die Stadtbibliothek Spandau ist bei diesem Festival wieder dabei und nähert sich am Donnerstag, 9. November, mit bekanten und unbekannten Märchen, Sagen, Legenden, Mythen und Geschichten dem Thema der Märchentage. Denn die Liebe mit all ihren Schwierigkeiten ist in vielen Märchen das tragende Motiv. Davon erzählen Ute Dibbert, Astrid Heiland und Renate Raber vom Berlin-Brandenburgischen Märchenkreis. Die Veranstaltung mit dem Motto „Da feierten sie ein Hochzeitsfest“ beginnt um 19 Uhr im Lesecafé der Bibliothek an der Carl-Schurz-Straße 13. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt 4,50 Euro. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek unterstützt die Veranstaltung. uk