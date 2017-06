"Männer, traut euch!" Chorvereinigung Spandau lädt zum offenen Singen

Spandau. Mit dem Aufruf "Männer, traut euch!" lädt die Chorvereinigung Spandau zum offenen Singen im Rathaus, Carl-Schurz-Straße 2/6, am 7. Juli ab 19 Uhr.

Wie viele andere traditionsreiche Chöre war auch die Chorvereinigung Spandau ursprünglich ein reiner Männerchor. Später wurde ein gemischter Chor daraus. Heute singen in vergleichbaren Chören häufig mehr Frauen als Männer, so dass man oft schon von „Männermangel“ sprechen kann.Den will der Chor jetzt beheben. Singen ist ein wunderbares Hobby für Frauen und Männer aller Altersgruppen, und Singen im Chor ist auch eine Art Mannschaftssport. Glauben Männer vielleicht öfter, dass sie nicht singen können? Meist ist das ein Irrtum. Man muss sich nur trauen, den Rest lernt man gemeinsam unter fachkundiger Leitung.Unter dem Motto „Lasst uns singen, Männer! – Ihr könnt es!“ lädt die Chorvereinigung Spandau zu einer öffentlichen Chorprobe am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses ein. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter88 76 72 41 oder unter www.chorvereinigung-spandau.de