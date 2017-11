Männer, traut Euch das Singen zu!: Chorvereinigung Spandau sucht Sänger

Spandau. Mit dem Aufruf „Männer, traut Euch!“ läd die Chorvereinigung Spandau zum offenen Singen in den Bürgersaal des Rathauses, Carl-Schurz-Straße 2/6, am Dienstag, 14. November, ab 19 Uhr ein.

88 76 72 41 oder Weitere Informationen gibt es unter88 76 72 41 oder www.chorvereinigung-spandau.de

Die Chorvereinigung Spandau hat gerade ein erfolgreiches Konzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt absolviert. Am 3. Dezember folgt das traditionelle Adventskonzert in der Spandauer Nikolaikirche und am 1. Januar – wie jedes Jahr – Beethovens 9. Sinfonie in der Philharmonie.Alles könnte so schön sein, wäre da nicht ein Problem, unter dem heutzutage alle gemischten Amateurchöre leiden: Zu wenig Männer!Singen im Chor ist ein wunderbares Hobby für jung und alt, Frauen und Männer gleichermaßen. Wenn Männer glauben, nicht singen zu können, liegt das oft nur daran, dass sie es noch nie unter fachkundiger Leitung probiert haben.Um dem etwas entgegenzusetzen, läd die Chorvereinigung Spandau am 14. November zu einer öffentlichen Chorprobe in den Bürgersaal. Jeder kann zuhören und wer Lust hat, kann mitmachen. Frauen sind natürlich auch willkommen. Der Eintritt ist frei.