Magie im Kulturhaus

Berlin: Kulturhaus Spandau |

Spandau. Das Kulturhaus Spandau wird am Dienstag, 3. Oktober, zur Zauberbühne. Vier Magier, die unterschiedlicher nicht sein könnten, präsentieren einen Cocktail aus temporeichen Tricks, charmanter Comedy und wunderbaren Interaktionen. Aus allerlei Zutaten und mit gekonnter Fingerfertigkeit entsteht so ein unterhaltsamer Abend, an dem wahre Wunder geschehen. Beginn ist um 19 Uhr, Mauerstraße 6. Karten kosten 13 Euro, ermäßigt neun Euro. Weitere Informationen gibt es unter 333 40 22. gw