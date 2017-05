Orgelforum in der Lutherkirche: Musikinstrument im modernen Gewand

Spandau. Parallel zum Deutschen Evangelischen Kirchentag lädt die Luthergemeinde zum Forum Orgelmusik in die Lutherkirche, Lutherplatz 3.

Weitere Infos unter www.luthergemeinde-spandau.de

Vom 25. bis zum 27. Mai steht jeweils um 11 Uhr das Pop-Musical „Hagar – Die Fremde“ auf dem Programm. Am 25. Mai referiert Landeskirchenmusikdirektor Gunter Kennel ab 17 Uhr über „Gott loben – Verkündigung mit Orgelmusik?“. Drei Stunden später präsentiert Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim Schätze der französischen Orgelmusik.Eine Orgelshow präsentiert Volker Jaekel am 26. Mai ab 14 Uhr. Er zeigt auf unterhaltsame Art, wie man mit einfachen Tricks Orgelmusik in Gottesdienst und Konzert spannend und abwechslungsreich gestalten kann. Um 20 Uhr beginnt dann ein Orgelkonzert mit Michael Schütz. Er ist Kirchenmusiker in Charlottenburg und war jahrzehntelang Keyboarder im Pop-Bereich. Mit dieser Erfahrung präsentiert er eigene Kompositionen und Coverversionen aus Pop, Rock und Filmmusik.Neue Konzepte im Orgelbau stellt am 27. Mai ab 16 Uhr Martin Kückes am Beispiel der neuen Orgel der Luthergemeinde zusammen mit Orgelbauer Stefan Mayer und dem Musiker Michael Reichert vor. Eine Stunde später beginnt eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der Orgelmusik. Ab 20 Uhr spielt der Kölner Musiker Dominik Susteck zeitgenössische Orgelmusik. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.