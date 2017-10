Party in fremder Wohnung

Berlin: Kulturhaus Spandau |

Spandau. Das Magma-Theater Spandau feiert sein 65. Jubiläum am Sonnabend, 4. November, um 20 Uhr Premiere im Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, mit Fausto Paravidinos "Peanuts – Freunde, bis die Cola aus ist". Es geht um junge Leute, die in einer fremden Wohnung eine Party feiern. Weitere Vorstellungen gibt es am 18. November sowie 19. und 20. Januar um 20 Uhr, am 5. und 19. November sowie am 21. Januar jeweils um 18 Uhr. Karten kosten 14, ermäßigt zwölf Euro. Kartenbestellungen unter 333 40 21. CS