Berlin: Paul-Schneider-Haus |

Spandau. Erhellendes über Reiselust und Urlaubsfrust bringt das Paul-Schneider-Haus am 23. November auf die Bühne. Im Rahmen des Projekts "Nachbarschaft Aktiv" lädt das Team zum Schauspiel "Endlich Urlaub, endlich weg!" ein. Schauspielerin Susann Kloss verspricht einen unterhaltsamen Abend mit humorvollen Texten und überraschenden Erkenntnissen zum Thema Reisen. Sind Reiseführer eigentlich hilfreich? Wissen Sie, welcher Reisetyp Sie sind? Wie schaffe ich es, mich im Urlaub möglichst viel zu ärgern? Worin besteht der Luxus auf einer Luxus-Kreuzfahrt, und warum muss ich beim Klubtanz mittanzen? Wer die Antworten auf diese Fragen wissen will, sollte um 19 Uhr in die Schönwalder Straße 23 kommen. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt 3,50 Euro. Karten können vorab im Büro erworben werden. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei. uk