Rhythmisch zu den Sternen: Spandauer Havelfest vom 9. bis 11. Juni 2017

Spandau. Auch wenn die Höhenfeuerwerksshow am Sonnabend der absolute Höhepunkt des diesjährigen Spandauer Havelfestes sein dürfte: Bereits ab Freitagnachmittag und bis in den Sonntagabend lohnt sich der Besuch des größten frühsommerlichen Stadtfestes in der Zitadellenstadt Berlin-Spandau.

Volles Musikprogramm

Spandauer Volksblatt vor Ort

Vom 9. bis 11. Juni wird entlang der Festmeile am Lindenufer zu drei unterhaltsamen Tagen mit kulinarischen Genüssen und zahlreichen Liveshows eingeladen. Aus dem unterhaltsamen Programm mit 20 unterschiedlichen Live-Acts auf drei Bühnen zwischen Eisenbahn- und Juliusturmbrücke ragen Interpreten wie „Ulli und die Grauen Zellen“ und Larry Schuba heraus. Auch die Leipziger Kultrocker von „Four Roses“ und die Ärzte-Coverband „Die Kassenpatienten“ sind mit von der Partie.Und nach dem großen Erfolg im Vorjahr tritt auch 2017 wieder ein Solist von „Stars in Concert“ auf: Zum Kurzkonzert reist das aktuelle Elvis-Presley-Double der Show vom Festival Center im Estrel am Sonnabendnachmittag nach Spandau.Die Höhenfeuerwerksshow selbst startet am späten Sonnabend nach den Salutschüssen gegen 22.40 Uhr mit dem Max-Giesinger-Titel „Wenn sie tanzt“ und wird durch ein Klassik-Medley mit Melodien von Bedrich Smetana und Nikolai Rimski-Korsakow fortgesetzt. Final erklingt zu einem teilweise über 150 Meter hohen Sternenregen am Zusammenfluss von Spree und Havel Musik von Pink Floyd.Kinder-Aktionsflächen mit vielen Großspielgeräten und zahlreiche Spezialitätenstände und Biergärten ergänzen das bunte Treiben zwischen Havel und Altstadt.Und auch das Spandauer Volksblatt ist am 10. Juni von 11 bis etwa 18 Uhr vor Ort. Nahe dem Zugang zur Altstadt über die Wasserstraße steen Mitarbeiter für Fragen und Anregungen zu allen Themen rund um Ihre Zeitung der Zitadellenstadt zur Verfügung. Besuchen Sie uns!Aus den BühnenprogrammenBühne Parkplatz LindenuferFreitag, 9. Juni19 Uhr: „Four Roses“ – die Kultrocker aus LeipzigSonnabend, 10. Juni14 Uhr: Akkordeon-Ensemble der Musikschule Fröhlich16 Uhr: Elvis-Presley Double von „Stars in Concert“/Hotel Estrel19 Uhr: Ulli und die Grauen Zellen – der rbb-Moderator mit BandSonntag, 11. Juni12 Uhr: „Merseyside“ – die Newcomerband aus Spandau16.30 Uhr: Mr. Wiggly & Friend zum FestausklangAn allen drei Tagen vor und zwischen den Bandauftritten: DJ Monte Burns –Bühne am DampferanlegerFreitag, 9. Juni19 Uhr: „Wild Flamingos“ – ein Stück Las Vegas in BerlinSonnabend, 10. Juni14 Uhr: „Crispy Notes“ – Pop- und Rock-Coversongs19 Uhr: „Die Kassenpatienten” – Ärzte-CoverbandSonntag, 11. Juni11 Uhr: Irische Kindertänze mit der „Tap Connection Berlin”12 Uhr: Larry Schuba – der Altmeister des Country & Western16.30 Uhr: „Feedback Berlin“ – Rock zum FestausklangCountrybühne am StabholzgartenFreitag, 9. Juni18 Uhr: „Flyin’ High“ – keep on rockin!Sonnabend, 10. Juni12 Uhr: „Twango Guitars“ – Country, Oldies, Rock and Roll18 Uhr „Country Joe“ – der Name ist Programm!Sonntag, 11. Juni11 Uhr: Das „Flotte Duo“ – Simone und Holger15 Uhr: „One Horse Town“ zum FestausklangAn allen drei Tagen vor und zwischen den Bandauftritten: DJ Danny Daniels (Freitag) und DJ Lutz Lemke (Sonnabend und Sonntag).