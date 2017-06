Berlin: Seniorenklub Lindenufer |

Spandau. Im Seniorenklub Lindenufer steigt am 10. Juli wieder das große Sommerfest. Bei Kaffee und Kuchen, Grillstation und beschwingter Live-Musik mit der Little Party Band erwartet die Besucher ein sommerliches Vergnügen. Los geht es um 14 Uhr bei freiem Eintritt. Ende ist gegen 18.30 Uhr. Der Seniorenklub Lindenufer ist an der Mauerstraße 10a zu finden. Kontakt: 33 60 76 14. uk