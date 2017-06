Theater auf Schienen tourt durch Deutschland Stück über Meeresforschung erreicht Spandau

Seit einigen Wochen rattert ein ungewöhnlicher Zug durch die norddeutsche Landschaft. Das Theater Das Letzte Kleinod ist mit einem Stück über eine historische Atlantik-Expedition unterwegs –mit einem eigenen Zug. Heute traf der Ozeanblaue Zug des Theaters im Bahnhof der Havelländischen Eisenbahn am Johannisstift ein.



Ozeanblau ist nicht nur die Farbe, sondern auch das Konzept der Theatergruppe, die sich in den Stücken meist mit Themen rund um die Ozeane auseinandersetzt. Gespielt wird ein Stück über das Forschungsschiff METEOR, welches von 1925 bis 1927 den Süd-Atlantik erforschte. Mit drei Waggons werden das Vorschiff, die Aufbauten und das Achterdeck gebildet. Das Szenenbild wird mit Objekten aus dem Schiffahrtsmuseum Bremerhaven ergänzt. Sogar eine eigene Bordkapelle ist dabei.



In den übrigen zehn Wagen des Ozeanblauen Zuges wohnen und arbeiten die Theaterleute. Es gibt Schlafwagen, einen Speisewagen und einen Versorgungswagen mit Waschküche und Kühlraum. Das Letzte Kleinod dürfte weltweit wohl das einzige Theater mit einem eigenen Zug sein. Der Ozeanblaue Zug war mit einem Stück über Flucht und Vertreibung schon im letzten Jahr zu Gast im Bahnhof der HVLE. Die Bahngesellschaft hatte zuvor einige Transporte des Theaterzuges durchgeführt und die Gruppe eingeladen, das Stück doch auch am Johannisstift zu zeigen. In diesem Jahr hat die HVLE sogar die gesamten Transporte übernommen. Die Reise ging schon über Hamburg und Göttingen, von Spandau aus fährt der Zug nach Frankfurt/Oder und Stralsund.



METEOR ist vom 23. bis 26. Juni 2017 am Bahnhof der HVLE/Johannisstift am Bahnhof Havelländische Eisenbahn in der Schönwalder Allee 51 in Berlin Spandau zu sehen. Karten gibt es unter der Telefonnummer 04749 – 10 300 60 oder an der Abendkasse. So nah wird man in Spandau nie wieder ans Meer gelangen.