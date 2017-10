Theaterpremiere "Fliegen lernen"

„Fliegen lernen“ ist der Titel unseres Stücks:



Sechs Spielerinnen proben den Ernstfall – abspringen und Neues wagen –kurzum: fliegen.

Und das, obwohl sie doch davon so gar keine Ahnung haben. Bleibt zu hoffen, dass der Weltenbummler Jerome, Pianist des Ensembles, helfen kann.

„Das Wichtigste ist einfach Geschmeidigkeit“, behauptet der – und hat am Ende doch seine ganz eigenen Probleme…

Im Stück Fliegen lernen fragen sich Teilnehmende des Projekt work:ART®Spandau was es heißt mutig zu sein. Wie mutig ist es aufzubrechen und wie viel Mut erfordert eigentlich das Bleiben?



Das Projekt work:ART® wurde von der defakto GmbH aus Bochum entwickelt und für das Jobcenter Spandau nun bereits zum dritten durgeführt.