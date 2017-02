Sonderkonditionen für Vereine im SPANDAUER VOLKSBLATT

Berlin: Verlagsservice Lezinsky |

Das ganze Jahr über günstig inserieren

Vereine – ob auf sportlichem, kulturellem oder sozialem Gebiet – spielen eine ganz wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben!Viele Spandauer Vereine haben das Bedürfnis, ihre Angebote einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, Veranstaltungen anzukündigen und neue Mitglieder zu werben. Spandaus größte und meistgelesene Zeitung, das SPANDAUER VOLKSBLATT, ist dafür natürlich das Medium der Wahl – nur leider sind die Anzeigenpreise, die für gewerbliche Kunden berechnet werden, für viele Vereine nicht bezahlbar. Andererseits reicht der Platz in der Zeitung bei weitem nicht aus, um über alle Vereine, die das gerne möchten, redaktionell zu berichten.Um den Vereinen eine Alternative zu bieten, erschien erstmalig im Januar 2015 und dann noch einmal im Februar 2016 das Sonderthema "Spandauer Vereine" im SPANDAUER VOLKSBLATT. Dort bekamen eingetragene gemeinnützige Vereine die Möglichkeit, Anzeigen in festen Größen extrem preisgünstig zu schalten.Die Resonanz war sehr positiv. Trotzdem wird es das Sonderthema in dieser Form nicht mehr geben, da ein bestimmter Zeitpunkt nicht für alle Vereine günstig ist. Stattdessen können Vereine nun das ganze Jahr über jeweils in der Letzten Kalenderwoche des Monats zu den gleichen günstigen Bedingungen inserieren.Die Anzeigen erscheinen dann im Rahmen der monatlichen Rubrik "Top-Adressen".Erscheinungstermine sind: 22.2. / 29.3. / 26.4. / 31.5. / 28.6. / 26.7. / 30.8. / 27.9. / 25.10. / 29.11. / 20.12.Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne die möglichen Anzeigen-Größen und Preise mit und beraten Sie zur Gestaltung Ihrer Anzeige (Kontakt). Als Inspiration finden Sie die Vereins-Sonderseiten von 2015 und 2016 unter: Vereinsanzeigen im Spandauer Volksblatt