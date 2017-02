Traueranzeigen und andere Familieninserate im Spandauer Volksblatt

Berlin: Verlagsservice Lezinsky | Spandauer Familien und Betriebe vertrauen dem Spandauer Volksblatt, wenn es um die Mitteilung von Trauerfällen geht. Das zeigt die enorme Leser-Blatt-Bindung des "SPAVO" in der Havelstadt Spandau. So etwas gibt es in kostenlosen Lokalzeitungen bundesweit nur sehr selten. Enstanden ist dies dadurch, dass das Spandauere Volksblatt bereits seit 1946, damals noch als regionale Tageszeitung das Leben der Menschen begleitet. Und auch deren Tod. Eine Auflage von wöchentlich über 100.000 Exemplaren sorgt dafür, dass niemand vergessen wird, wenn es etwas zu fermelden gibt.Fast alle Bestattungsunternehmen aus Spandau und viele Berliner sind ebenfalls in dieser Rubrik vertreten und helfen den Hinterblieben bei der richtigen Wahl des Fachberaters im Trauerfall..Dabei ist es in Berlin insgesamt eine historisch gewachsene Besonderheit, dass man unter „Familienanzeigen” fast ausschließlich Traueranzeigen versteht. Glückwunschinserate (Taufe, Firmung, Konfirmation, Jubiläen...) werden hier meist anderswo im Blatt gestreut.