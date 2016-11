Berlin: Bürgerbüro Swen Schulz |

Spandau. Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Swen Schulz (SPD) lädt am 15. November zur nächsten Sprechstunde in sein Bürgerbüro ein. Dort hat er von 14 bis 17 Uhr ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte und Behördenstress von Spandauern. Das Bürgerbüro ist in der Bismarckstraße 61. Um Anmeldung wird gebeten unter 36 75 70 90. uk