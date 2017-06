CDU unterwegs im Bezirk

Spandau.

Die CDU Spandau lädt im Juni zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Am 8. Juni trifft sich die Senioren Union zur politischen Kaffeetafel um 15 Uhr im Seniorenklub Lindenufer an der Mauerstraße 10a. Am 9. Juni ist die CDU vor Ort in Staaken und zwar von 14 bis 15 Uhr vor Nahkauf im Spektefeld 32 sowie von 15.30 bis 16.30 Uhr vor dem Supermarkt an der Ecke Seegefelder Weg und Finkenkruger Weg. Weiter geht es mit der Vor-Ort-Tour am 10. Juni in Haselhorst. Dort sind die Christdemokraten von 10 bis 11 Uhr vor der Eisdiele an der Ecke Gartenfelder Straße und Haselhorster Damm anzutreffen. Zum politischen Frühschoppen lädt der Kreisverbandschef und Bundestagsabgeordnete Kai Wegner dann am 11. Juni ein. Treffpunkt ist ab 11.30 Uhr im Brauhaus Spandau an der Neuendorfer Straße 1.