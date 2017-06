Ex-Polizist stellt neues Buch vor

Spandau.

Die CDU-Abgeordneten Heiko Melzer und Peter Trapp laden am Dienstag, 27. Juni, ab 18.30 Uhr zu einer Lesung mit anschließender Diskussion ein. "Die Polizei, dein Freund und Fußabtreter?" lautet der Titel. Karlheinz Gaertner, ehemaliger Hauptkommissar, ist im Ruhestand unter die Autoren gegangen und präsentiert nun sein neues Buch "Sie kennen keine Grenzen mehr". Im Anschluss an die Lesung stehen der Autor und die Abgeordneten für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Das Wahlkreisbüro der Abgeordneten befindet sich am Brunsbüttler Damm 190. Weitere Informationen gibt es unter33 97 78 51 oder Wahlkreisbuero@cdu-spandau.de