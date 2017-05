Illegale Straßenverkäufe stoppen: CDU will Zitadelle sauber halten

Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau. Barrierefreiheit, Verbot illegaler Straßenverkäufe und saubere Parks: Das sind einige Themen der CDU-Fraktion für die aktuelle BVV.

In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwoch, 31. Mai, bringt die CDU sieben Anträge und eine Große Anfrage ein.Ein thematischer Schwerpunkt ist die Barrierefreiheit im Rathaus Spandau, konkret im Bürgersaal, und an anderen Orten im Bezirk. Auch einen Verbindungsweg zwischen dem Krankenhaus Havelhöhe und der Havel sowie eine zusätzliche Querungshilfe auf der stark befahrenen Niederneuendorfer Allee fordert die CDU. Außerdem soll der Wert von Geschenken an Jubilare des Bezirks nahezu verdoppelt werden und zwar auf zehn Euro statt 5,11 Euro.Mit zwei weiteren Anträgen will die Fraktion das Stadtbild verbessern und in punkto Sauberkeit nachlegen. Illegale Straßenverkäufe von Lebensmitteln und Getränken im Vorfeld von Konzerten rund um die Zitadelle Spandau sollen künftig verboten bleiben, damit die Umwelt entlastet und die Grünanlagen sauber bleiben. Und um das Stadtbild aufzuhübschen, schlägt die CDU vor, dass Spandauer Künstler graue Strom- oder Verteilerkästen gestalten.Die BVV tagt am 31. Mai ab 17 Uhr öffentlich im Rathaus Spandau.