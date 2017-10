Neuberufung des Migrations- und Integrationsbeirats Spandau

Das Gremium war 1993 auf Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gegründet worden. Der Migrations- und Integrationsbeirat Spandau ist ein unabhängiges und überparteiliches Gremium, das die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund in Spandau in allen Lebensbereichen vertritt und sich für die Verwirklichung ihrer Forderungen einsetzt. Er berät die Bezirksverwaltung in migrationsrelevanten Fragen und entwickelt Vorschläge und Ideen zur Verbesserung der Lebenssituation und zur Förderung der Integration. Der Beirat trägt seine Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen im zuständigen Ausschuss der BVV (Ausschuss für Integration) vor, der die Themen aufnimmt und daraus ggf. Aufträge für das Bezirksamt formuliert.Der Beirat bietet eine regelmäßige Sprechstunde an - immer dienstags von 16 bis 18 Uhr im Raum U120N des Rathauses, Carl-Schurz-Straße 2/6. Seine Sitzungen an jedem ersten Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr im Zimmer 201 des Rathauses sind öffentlich.Im Migrations- und Integrationsbeirat sind folgende Gruppen und Institutionen vertreten:Behar e.V.1. Vertreter: Herr Mehmed Avdibegovic2. Verteter: Frau Safeta LekaBGFF e.V.1. Vertreter: Frau Olga Delwa;2. Vertreter: Frau Lilia Zubkova.Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.1. Vertreter: Herr Stijepo PavlinaChance – Bildung, Jugend und Sport BJS gGmbH1. Vertreter: Frau Ute Tigges2. Vertreter: Herr Harro BräunigerCJD Berlin Brandenburg1. Vertreter: Frau Danai Katsanou2. Verteter Herr Uwe ThobaeDAF Verein1. Vertreter – Herr Dr. Nidal Toman2. Vertreter – Herr Ismat ChehadeDeutsch Iranische Frauen im Komitee Untsertützung der politischen Gefangenen im Iran e.V.1. Vertreter: Frau Setareh Sarmadi2. Vertreter: Frau Mila MossaferDeutsch Serbische Gesellschaft für Zusammenarbeit e.V.1. Vertreter: Herr Mirko Jovic2. Vertreter: Frau Djurdevka DjakovicDIB e.V.1. Vertreter: Herr Mohamed Salih2. Vertreter: Herr Chehab SalihEvangelischer Kirchenkreis:1. Vertreter: Herr Felix Wolf2. Vertreter: Herr Dieter ZiebarthGemeinwesenverein Heerstraße Nord1. Vertreter: Frau Nakissa Imani Zabeth2. Vertreter: Frau Petra SperlingGIZ e.V.1. Vertreter: Herr Musa Bozkurt2. Vertreter: Herr Abed MohamedHinbun e.V.1.Vertreterin Frau Sabine Knepel2. Vertreterin: Frau Eva RudolphKulturladen Spandau e.V.1. Vertreterin ; Frau Maija Nikkila-Krauthahn2. Vertreterin Frau Beate ZimmerL´Oase Deutsch tunesische Jugendförderung1. Vertreter: Herr Sami Kessentini2. Vertreter: Herr Faeiz El AmriSedsong Schule des Vereins für koreanische Sprache und Kultur in Berlin e.V.1. Vertreter: Herr Günther „Ali“ MarkgrafTürkische Senior/innengruppe im Hohenzollernring1. Vertreter: Frau Meral GünerTürkischer Sprach- und Kulturverein Berlin e.V. (TSK e.V.)1. Vertreter: Herr Ali Yildirim2. Vertreter: Herr Tayfun Sertcan