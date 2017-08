Politik hautnah erleben

Spandau.

Der Spandauer SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz lädt am Donnerstag, 14. September, von 17 bis 20 Uhr, zu einer Führung durch das Abgeordnetenhaus ein. Die dreistündige Tour ermöglicht exklusive Blicke hinter die Kulissen der Berliner Politik. Zunächst steht die Teilnahme an einer Plenarsitzung auf dem Programm. Anschließend erwartet die Besucher eine Führung durch das Berliner Abgeordnetenhaus sowie ein Film über die Geschichte und Arbeit des Parlaments. Anmeldeschluss ist Freitag, 8. September. Anmeldungen erfolgen, mit Angabe von Name und Adresse per E-Mail an info@daniel-buchholz.de oder unter

92 35 92 80. Bei einer Zusage gibt es rechtzeitig weitere Informationen zum Ablauf.