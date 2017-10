Politischer Frühschoppen

Berlin: Brauhaus Spandau |

Spandau. Zum traditionellen Frühschoppen lädt Kai Wegner am Sonntag, 5. November, ins Brauhaus ein. Unter dem Motto „mitten in Spandau“ diskutiert der CDU-Bundestagsabgeordnete mit seinen Gästen über aktuelle politische Themen aus dem Bezirk und berichtet über seine Arbeit im Bundestag. Die laufenden Sondierungsgespräche von CDU/CSU, FDP und Grünen werden ebenfalls Thema sein. Der lockere Frühschoppen beginnt um 11.30 Uhr im Brauhaus Spandau an der Neuendorfer Straße 1. uk