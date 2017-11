Berlin: Gaststätte Zur Post |

Spandau. Der Spandauer SPD-Vorsitzende Raed Saleh setzt seine Kieztour durch Cafés und Gaststätten fort. Der nächste Gedankenaustausch in lockerer Runde ist am Montag, 20. November, geplant. In der Gaststätte "Zur Post" in der Neumeisterstraße 15 steht Saleh ab 19 Uhr für Fragen und Ideen zur Bildungs-, Flüchtlings- oder Sicherheitspolitik bereit. uk