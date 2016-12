Berlin: Bürgerbüro Schulz |

Spandau. Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Swen Schulz (SPD) lädt am 11. Januar zu seiner ersten Sprechstunde im neuen Jahr ein. Spandauer, die Probleme mit Ämtern und Behörden haben, sind von 14 bis 17 Uhr in seinem Bürgerbüro an der Bismarckstraße 61 willkommen. Die notwendige Anmeldung bis zum 9. Januar erfolgt unter 36 75 70 93. uk