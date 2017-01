Berlin: Bürgerbüro Schulz |

Spandau. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz bietet am Dienstag, 31. Januar, von 14 bis 17 Uhr eine zusätzliche Sprechstunde in seinem Bürgerbüro, Bismarckstraße 61, an. Dort können Schwierigkeiten mit Ämtern und Behörden, aber auch aktuelle politische Themen angesprochen werden. Um eine Anmeldung bis zum 27. Januar unter 36 75 70 90 wird gebeten. CS