Berlin: Bürgerbüro Swen Schulz |

Spandau. Der Bundestagsabgeordnete Swen Schulz (SPD) hat am 7. Juni wieder ein offenes Ohr für Sorgen und Anliegen der Spandauer. Wer Probleme mit Ämtern und Behörden hat oder dem Spandauer Politiker einfach nur seine Meinung sagen will, kann von 15 bis 18 Uhr in sein Bürgerbüro an der Bismarckstraße 61 kommen. Um Anmeldung wird bis zum 6. Juni gebeten unter 36 75 70 90. uk