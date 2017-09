5. Spandauer Gesundheitstag

Spandau.

Zum fünften Mal findet am 14. Oktober der Spandauer Gesundheitstag statt. Von 10 bis 16 Uhr treffen sich verschiedene Vertreter der Spandauer Gesundheitswirtschaft und die Endverbraucher bei centrovital in der Neustadt, Neuendorfer Straße 25/Brauereihof 6, direkt an der Havel, gegenüber von Eiswerder und der Zitadelle. Ein gastronomisches Angebot ist gewährleistet. Vertreten sind unter anderem verschiedene renommierte Spandauer Pflegeeinrichtungen, ein Orthopädietechnik-Unternehmen, Spezialisten zu den Themen Hörakustik und Naturheilkunde, Wellness- und Fitness Anbieter, ein Unternehmen für gesunde Raumkultur und ein bekannter Kurreiseveranstalter. Unter http://asurl.de/13ir finden Sie die Veröffentlichungen aus den Vorjahren. Ein Video unter https://www.youtube.com/watch?v=okhizwS6xG8. Am 11. Oktober erscheinen dazu Sonderseiten im Spandauer Volksblatt.