Aktionswoche Alkohol: Mobil durch Spandau - wir informieren zum Thema Alkohol im Verkehr

Im Rahmen der(13. bis 21. Mai 2017)starten Mitarbeiter*innen der

Alkohol- und Medikamentenberatung Spandau

eine Fahrrad-Info-Tour durch Teile des Bezirks.Los geht es am

Mittwoch, den 17. Mai, 15 Uhr (bis ca. 18 Uhr)

in der Spandauer Neustadt. Geradelt wird durch den Koeltzepark, Wröhmännerpark, am Lindenufer (Altstadt), kreuz und quer durch die Wilhelmstadt und durch Biergärten und Cafés. Die Spektewiesen und der Müsingerpark liegen ebenfalls auf der Route.Diese Aktion will Menschen in der Öffentlichkeit über Alkohol, Promillegrenzwerte, Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit usw. informieren. Es können "Selbsttests", Rauschbrillen oder auch das Atemalkoholtestgerät ausprobiert werden. Infomaterial wird verteilt. Wir freuen uns über rege Teilnahme!Diese Aktion ist einen Kooperation der vista gGmbH mit Fixpunkt e.V.Mehr Informationen zu den Angeboten der Alkohol- und Medikamentenberatung Spandau finden Sie unter