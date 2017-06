Freiwillige Helfer gesucht: Seniorenhäuser brauchen Verstärkung

Spandau. Die Seniorenwohnhäuser Ruhlebener Straße und Wilhelmstadt suchen Verstärkung für ihre ehrenamtlichen Teams.

Wer gern in Gesellschaft ist, im Team arbeitet und älteren Menschen hilfreich zur Seite stehen will, ist hier genau richtig. Gebraucht werden aufgeschlossene Menschen, die Freude daran haben, in einer Freizeiteinrichtung beim Verkauf von Speisen und Getränken oder der Organisation von Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten mitzuhelfen.Die ehrenamtlichen Helfer sind haftpflicht- und unfallversichert und erhalten eine geringe Aufwandsentschädigung. Spezielle Kenntnisse sind nicht nötig. Was zählt, sind die Bereitschaft zum sozialen Engagement und etwas Zeit.

Wer helfen möchte, meldet sich unter 902 79 60 21 oder direkt im SWH Ruhlebener Straße, 33 77 32 97 oder im SWH Wilhelmstadt, 36 28 67 62.