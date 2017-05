Gastfamilien gesucht

Spandau.

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) sucht noch Gastfamilien für junge Austauschschüler aus den USA. Darauf macht der Spandauer Bundestagsabgeordnete Swen Schulz (SPD) aufmerksam. Im August werden 250 junge US-Amerikaner in Berlin erwartet. Familien und Paare aus Spandau, die einen Austauschschüler bei sich aufzunehmen wollen, könnten sich beim Verein „Youth For Understanding“ (YFU) melden und zwar in Hamburg unter

040/ 227 00 20 oder eine E-Mail schreiben an gastfamilien@yfu.de . Weitere Informationen gibt es unter www.bundestag.de/ppp oder www.yfu.de/gastfamilien