Kinderreise ins Heu: Noch freie Plätze für Kids von 7 bis 11

Spandau. In den Sommerferien raus aufs Land oder ans Meer? Das macht die Sommerreise der Evangelischen Kirche Spandau in die Heuherberge Poggendiek an der Ostsee möglich.

Einige Plätze sind noch frei. Willkommen sind Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Sie schlafen gemütlich im Heu und erleben ein buntes Programm mit spielen, singen, einer Nachtwanderung, Lagerfeuer und Ausflügen an den Ostseestrand. Auf dem Ferienhof tummeln sich außerdem viele Tiere: Die Reitpferde Leila, Baron und Lola, das Pony Anni, die Schweine Pickeldie und Frederic, Kaninchen, Hühner, Enten und Katzen. Wer will, kann einen Reitausflug unternehmen.Die Reise geht vom 20. bis 29. Juli und kostet 290 Euro. Ermäßigungen und Ratenzahlung sind möglich. Anmeldungen erfolgen beim Evangelischen Kirchenkreis Spandau, Jüdenstraße 37.

Nachfragen beantworten Sabine Clausen unter 0151/ 23 66 92 42 oder Diakonin Renata Fandré unter 0157/ 54 89 18 46.