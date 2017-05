Nachhilfe beim Smartphone

Berlin: Seniorenklub Lindenufer |

Spandau.

Im Seniorenklub Lindenufer beginnt ein neuer Smartphone-Kurs. Wer Nachhilfe braucht, kann sich jetzt anmelden. Der Kurs startet am 12. Juni um 10 Uhr und setzt sich immer montags von 10 bis 11.30 Uhr fort. Insgesamt sind es fünf Termine, die 60 Euro kosten. Anmeldungen und Infos beim Kursleiter unter

0160/ 92 64 97 36 oder

69 20 64 56 sowie direkt im Klub

33 60 76 14. Der Seniorenklub ist eine Einrichtung des Bezirksamtes Spandau und bietet regelmäßig Kurse für Computer, Tablets und Smartphones in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Zu finden ist der Seniorenklub an der Mauerstraße 10a.