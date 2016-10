Psychiatrische Versorgung

Berlin: Vivantes Klinikum Spandau |

Spandau. Im Rahmen der 10. Berliner Woche der Seelischen Gesundheit laden das Vivantes Klinikum Spandau und der Gerontopsychiatrische Verbund Spandau am Dienstag, 11. Oktober, ab 15.30 Uhr in das Krankenhaus (Haus 26, Personalcasino), Neue Bergstraße 6, ein. Es gibt Informationen und Kurzvorträge zur ambulanten psychiatrischen Versorgung und zur entsprechenden Antragstellung, zu Ehrenamt, Demenzlotsen und Unterbringung. Ab 17.30 Uhr spricht Dr. med. Timo Pauli von der Vivantes Klinik für Gerontopsychiatrie über „Angst und Depression mit 50plus – was tun?“. Der Eintritt ist frei. CS