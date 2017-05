Repair Café feiert Geburtstag

Berlin: KlimaWerkstatt Spandau |

Spandau. Spandaus erstes Repair Café wird vier Jahre alt. Das wollen alle Beteiligten am 29. Mai groß feiern. Dazu wird von 17.30 bis 20 Uhr in die KlimaWerkstatt Spandau an der Mönchstraße 8 geladen. Spandauer können von ihren Erfahrungen berichten. Neue ehrenamtliche Helfer für die beiden Repair Cafés in der Neustadt und in Wilhelmstadt sind ebenfalls wilkommen. Laut KlimaWerkstatt, die die Repair Cafés unterstützt, brachten die Spandauer in den vergangenen 18 Monate 300 defekte Geräte zur Reparatur. Mehr als die Hälfte konnte vor Ort erfolgreich repariert werden. Für 32 Prozent bedeute die Diagnose das endgültige Aus. uk