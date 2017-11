Reparieren im Café

Berlin: KlimaWerkstatt Spandau |

Spandau. Mit einem Sonder-Repair-Café greift die KlimaWerkstatt Spandau das Thema Abfallvermeidung auf. Wer Interesse hat, bringt am 21. November fehlerhafte Haushaltsgeräte und Gebrauchsgegenstände mit. Mit Lötkolben und Schraubenzieher wird dann gemeinsam repariert, was zu reparieren geht. Tische und Werkzeuge stehen bereit, erfahrene Tüftler ebenso. Das Reparieren ist kostenfrei. Spenden sind aber willkommen. Das Sonder-Repair-Café findet im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung vom 18. bis 26. November statt. Diesjähriges Motto: „Gib Dingen ein zweites Leben“. Das Repair-Café ist von 17.30 bis 20 Uhr an der Mönchstraße 8 geöffnet. uk