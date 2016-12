Spielplatz wieder bespielbar

Spandau.

Auf dem Spielplatz „An der Havelspitze“ kann wieder gespielt werden. Der mittelgroße Spielplatz in direkter Nachbarschaft zu einem Seniorenwohnheim wurde neu ausgestattet und insbesondere für Kinder im Vorschul- und Kita-Alter konzipiert. Es gibt diverse Balancier- und Hängeelemente, Rutsche, Rutschstangen und eine Kletterwand. Neu sind die Doppelschaukel, ein Korbkarussell und eine Buddelstation mit Sandaufzug. Umgebaut hat den Platz die Firma Reinhold Fehmer GmbH, die Spielgeräte plante und baute die Firma „Stock+Stein“. Am 17. Februar wird der Spielplatz An der Havelspitze 2 offiziell von Stadtrat Frank Bewig (CDU) und Kindern der Kita „Havelpiraten“ eröffnet.