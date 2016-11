Spandau.

Im Jugendamt fällt die telefonische Sprechstunde der Fachgruppe Kindertagesbetreuung am 5. und 7. Dezember aus. Grund ist eine betriebliche Umstrukturierung in der Behörde. In dringenden Fällen können Anfragen per E-Mail an kindertagesbetreuung@ba-spandau.berlin.de gestellt werden. Ab dem 12. Dezember finden die Telefon-Sprechstunden wieder wie gewohnt von 10 bis 12 Uhr statt.