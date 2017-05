Spandau.

Im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes fällt am Standort Klosterstraße 36 vom 15. Juni bis zum 7. Juli die Freitagssprechstunde aus. Grund ist ein personeller ärztlicher Engpass in diesem Zeitraum. Die übrigen Sprechzeiten einschließlich der Spätsprechstunde am Donnerstag werden unverändert an der Klosterstraße angeboten. Auch alle anderen Standorte des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes sind zu den gewohnten Sprechstunden geöffnet.