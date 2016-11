Vorweihnachtliches Päckchenpacken: Kleine Freude für Bedürftige

Spandau.

Gut gefüllt waren am 19. November die Stände, an denen ehrenamtliche Helfer in der Bruno-Gehrke-Halle 1234 Päckchen packten, die an bedürftige Spandauer verteilt werden. Zahlreiche Sponsoren hatten dafür gesorgt, dass die von Jürgen Kessling vor zwölf Jahren begonnene Aktion „Weihnachten für alle“ auch in diesem Jahr stattfinden kann. Längst gehören auch viele Schulkinder zu den Aktiven. Sie malen Weihnachtsbilder und stellen Kerzen her. Verteilt werden die Päckchen dann mit Hilfe des Sozialamts und karitativer Organisationen.