Wer soll die Goldene Ehrennadel bekommen? Vorschläge bis 6. Oktober einreichen

Spandau. Der Bezirk sucht wieder würdige Träger der Ehrennadel. Die goldene Miniatur-Zitadelle geht an Spandauer, die sich unermüdlich und unbezahlt engagieren.

902 79 33 18. Vorschläge gehen an das Bezirksamt Spandau, Büro des Bürgermeisters, in 13578 Berlin oder buergermeister@ba-spandau.berlin.de . Eigenmeldungen werden nicht berücksichtigt. Infos unter902 79 33 18.

Die Spandauer Ehrennadel ist die höchste Auszeichnung des Bezirks. Seit 2001 wird sie ausschließlich an Persönlichkeiten vergeben, die sich ehrenamtlich, vorbildlich und über längere Zeit um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Bis heute hat das Bezirksamt 69 würdige Träger der goldenen Ehrennadel gefunden.Jetzt können Vorschläge eingereicht werden und zwar noch bis zum 6. Oktober. Jeder Vorschlag sollte begründet werden. Ausgenommen von der Auszeichnung sind Personen, die ihre Verdienste im Beruf oder dienstlichen Verpflichtungen erworben haben oder die bereits mit einer höherrangigen Auszeichnung geehrt wurden, beispielsweise mit dem Bundesverdienstkreuz. Auf welche Ehrenamtlichen die Wahl in diesem Jahr fällt, entscheidet ein Gremium. Neben dem Bürgermeister zählen dazu sein Stellvertreter sowie die Vorsteherin der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung plus Vize.