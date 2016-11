Winterspielplätze öffnen im Bezirk

Spandau. Spannende Spielbereiche zum Auspowern gibt es auch im Winter. Bis Ende März haben die Indoor-Spielplätze wieder geöffnet.

Kinder brauchen auch im Winter Bewegung. In Spandau gibt es Winterspielplätze, die Familien immer sonntags einladen. In acht Hallen können Kinder von 14.30 bis 17.30 Uhr kostenfrei spielen und turnen. In zwei Sporthallen in Siemensstadt ist das Angebot bereits gestartet. In den meisten anderen Hallen beginnt die Saison am 30. November und dauert bis Ende März.Winterspielplätze für Babys und Kinder bis drei Jahre gibt es hier: im SportCentrum Siemensstadt, Buolstraße 14, sowie in der Sporthalle der Wolfgang-Borchert-Schule, Blumenstraße 13. Familien mit Kindern von drei bis zehn Jahren finden das Bewegungsangebot in den Sporthallen der Schule an der Jungfernheide, der Lynargrundschule, der Astrid-Lindgren-Grundschule, der Christoph-Földerich-Grundschule, der Grundschule im Beerwinkel sowie der Siegerland-Grundschule. Erziehungsberechtigte müssen die Kinder begleiten. An allen Standorten stellen erfahrene Übungsleiter Geräte und Materialien für die gesamte Familie bereit.Das Familienangebot bei nasskaltem Wetter geht jetzt ins fünfte Jahr. Die Winterspielplätze sind ein Kooperationsprojekt des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau, der Abteilung Soziales und Gesundheit des Bezirksamts, des TSV Spandau, des SC Siemensstadt und des „bwgt e.V.“.